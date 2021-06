Da poche ore, un’incendio di notevole portata è scoppiato presso la zona di Fontane di Villorba. Le Forze dell’Ordine, così come i Vigili del Fuoco, sono sul posto per monitorare la situazione

Questa mattina, intorno alle 8:30, un pericoloso incendio si è divampato presso Fontane di Villorba, piccolo comune in provincia di Treviso, in Veneto. In pochi minuti, è stato subito localizzato l’edificio interessato. Si tratta di un’azienda specializzata nella lavorazione di metalli con l’utilizzo di sostanze chimiche. Immediatamente, sia le pattuglie dei Carabinieri, che quelle dei Vigili del Fuoco, si sono recate sul posto.

Le Forze dell’Ordine non hanno perso tempo, e hanno subito bloccato il traffico delle zone circostanti. Allo stesso modo, senza nessuna esitazione, sono interventi sul posto i Vigili del Fuoco per porre fine all’incendio, con ben otto mezzi provenienti da Treviso e Castelfranco Veneto. La notizia dell’incendio ha messo in allarme tutti gli abitanti, preoccupati del fatto che a bruciare siano state materie plastiche o solventi chimici.

La centrale operativa dei vigili del fuoco di Treviso ha assicurato che l’incendio è ora sotto controllo, anche se l’attenzione è massima, data la presenza di pericolose sostanze chimiche. Dopo essere stato informato dell’accaduto, il sindaco ha rilasciato un comunicato indirizzato ai cittadini:. “Vi invitiamo, per precauzione, a rimanere in casa, di non avvicinarsi alla zona industriale e a tenere chiuse porte e finestre fino a successiva comunicazione”