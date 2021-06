Novak Djokovic batte Matteo Berrettini al Roland Garros e raggiunge la semifinale, dove incontrerà il rivale Rafael Nadal

Tutto come previsto al Roland Garros. I due grandi favoriti, Nadal e Djokovic, si sfideranno in semifinale, in una partita che promette grande spettacolo. Saluta invece lo Slam parigino l’ultimo italiano ancora in corsa, Matteo Berrettini, che ai quarti di finale è stato sconfitto dopo quattro set combattuti.

Per il tennista romano è stato comunque un torneo positivo, che gli ha permesso di diventare il primo giocatore italiano a raggiungere gli ottavi di finale in tutti e quattro i tornei dello Slam. Berrettini ha raggiunto i quarti in seguito al forfait di Federer, che ha deciso di ritirarsi dal Roland Garros in vista di Wimbledon.

Contro Djokovic, però, nulla ha potuto, pur giocando una grandissima partita. Dopo aver rischiato di uscire con Musetti, questa volta il serbo è partito fortissimo, riuscendo ad essere preciso al servizio ed aggredendo subito l’avversario in risposta. Gli unici errori di Djokovic sono arrivati al tie-break del 3° set, vinto da Berrettini. In semifinale sarò sfida contro Nadal, in quello che sarà il 58° incontro della loro rivalità, la più lunga dell’era Open, che vede il serbo avanti 29-28.

I due si sono affrontati l’ultima volta a Roma meno di un mese fa, con la vittoria di Nadal, mentre il loro ultimo incontro al Roland Garros risale alla finale di un anno fa, anche in quel caso vinta dallo spagnolo.