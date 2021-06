1 Eventi storici

1610 – I primi coloni olandesi si insediano sull’isola di Manhattan.

1692 – Processo alle streghe di Salem: Bridget Bishop viene impiccata come strega.

1745 – Papa Benedetto XIV pubblica la Lettera Enciclica Libentissime quidem, sui problemi sorti intorno alle disposizioni sul digiuno quaresimale.

1805 – Firma del trattato che pose fine alla Prima guerra barbaresca

1829 – Prima regata Oxford-Cambridge, la gara di canottaggio tra le università di Oxford e Cambridge.

1846 – Guerra Messicano-Americana: La California dichiara l’indipendenza dal Messico.

1848 – Attribuzione della Medaglia al Valor Militare alla città di Vicenza.

1854 – Primi laureati dell’Accademia Navale degli Stati Uniti di Annapolis (Maryland).

1886 – L’eruzione del Monte Tarawera in Nuova Zelanda, uccide 153 persone e distrugge le famose Pink and White Terraces.

1898 – Guerra Ispano-Americana: i Marines statunitensi sbarcano a Cuba.

1907 – Prende il via da Pechino il Raid Pechino-Parigi, 14.000 km a bordo delle prime automobili.

1914 – Viene fondato il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

1918 – Luigi Rizzo, della Regia Marina Italiana, compie l’Impresa di Premuda, nella quale viene affondata la corazzata SMS Szent István (Santo Stefano) della Imperial-Regia Marina militare austro-ungarica (Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine).

1924 – Delitto Matteotti: Giacomo Matteotti viene rapito e in seguito assassinato da alcuni sicari fascisti.

1934 – La Nazionale italiana di calcio batte la Cecoslovacchia per 2-1 e conquista il suo primo titolo mondiale

1935 – A New York viene fondata l’associazione Alcolisti Anonimi.

1940 – Seconda guerra mondiale:L’Italia dichiara guerra a Francia e Regno Unito

Le forze tedesche guidate dal generale Rommel raggiungono il Canale della Manica.

Il Canada dichiara guerra all’Italia

Altro:Il tenore Francesco Albanese debutta al Teatro Costanzi di Roma nel ruolo di Evandro nell’Alceste.

1942 – Seconda guerra mondiale: come rappresaglia per l’uccisione di Reinhard Heydrich, i nazisti massacrano 192 uomini e distruggono il villaggio di Lidice; donne e bambini verranno deportati verso i campi di concentramento

1944 – Seconda guerra mondiale:Massacro di Oradour-sur-Glane, Francia, 642 uomini, donne e bambini vengono uccisi.

Il principale bombardamento alleato su Trieste provoca 378 vittime.

1947 – La Saab produce la sua prima automobile.

1956 – XVI Olimpiade: a causa della quarantena sugli animali vigente in Australia, le gare di Equitazione iniziano a Stoccolma, in Svezia.

1967 – Fine della Guerra dei Sei Giorni.

1977 – James Earl Ray riesce ad evadere.

1987 – Strage di Ustica: Iniziano le operazioni di recupero del relitto del DC-9 esploso nei cieli di Ustica il 27 giugno 1980 a cura della ditta francese IFREMER.

1999 – Termina il bombardamento della Serbia, dopo che lo Stato Maggiore serbo firma con la NATO l’accordo di Kumanovo sul ritiro dal Kosovo.

2003 – Il lancio della navicella Spirit ad opera della NASA segna l’inizio del Mars Exploration Rover.

2018 In Italia si svolgono le elezioni comunali per rinnovare il consiglio comunale e eleggere il nuovo sindaco in più di 700 comuni.