Mancano pochi giorni al debutto di Temptation Island 2021, ma sull’Is Morus Relais si sarebbe già abbattuta più di una burrasca: prima puntata segnata?

La prima puntata della nona edizione di Temptation Island andrà in onda mercoledì 30 Giugno in prima serata su Canale 5, ma la scaletta già risulta piena di argomenti scottanti: in particolare, stando alle speculazioni lanciate da Mondotv24, il conduttore Filippo Bisciglia si troverà a dover gestire due situazioni particolarmente difficili e intricate, come l’espulsione di una coppia e l’atteggiamento fumantino di uno dei fidanzati, che potrebbe spingere la produzione del programma a prendere – nelle ore immediatamente precedenti il debutto – dei provvedimenti disciplinari contro di lui.

La coppia squalificata

Tra le sei in gara, non è dato sapere quale sia la coppia squalificata ben prima del classico falò di confronto finale. La dinamica che ha portato a questa risoluzione, è però di quelle a cui Temptation Island negli anni ci ha abituato: pare che il lui della coppia, roso dalla gelosia nei confronti della sua ragazza, abbia scavalcato le barriere che separano il villaggio dei fidanzati da quello delle fidanzate, contravvenendo così alla regola principale del programma che prevede che le coppie vivano per 21 giorni separate, mentre cercano di schivare – oppure no – le insidie di dieci ragazzi single e dieci ragazze single.

Al termine dei canonici 21 giorni, ogni coppia si ritrova di fronte al falò di confronto finale, sotto lo sguardo super-partes ma empatico di Filippo Bisciglia, nel corso del quale i fidanzati sono chiamati a decidere se lasciare l’Is Morus Relais da soli o in coppia, quando non addirittura in compagnia di un single.

In attesa della messa in onda della prima puntata, le sei coppie di Temptation Island – tutte formate da persone comuni – fanno già parlare di sè sui social: in particolare, nel mirino degli internauti sono finiti Federico e Floriana che – a leggere alcune segnalazioni – non sarebbero una vera coppia ma parteciperebbero al docureality dei sentimenti prodotto da Fascino P.g.t. in cerca di mera visibilità.