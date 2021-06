Non hai più nulla da dire durante una conversazione su Whatsapp? Ecco come inviare al tuo destinatario un messaggio invisibile

Sapevate che si può inviare un messaggio invisibile su Whatsapp? Non un messaggio vuoto, per quello basta premere più volte il pulsante della barra spaziatrice sulla tastiera touch del vostro smartphone, ma proprio un messaggio invisibile, di quelli che possono essere utilizzati per far capire al proprio interlocutore che non si ha più nulla da dire su un determinato argomento, o che è meglio stendere sullo stesso il classico “velo pietoso”,(“Allora? Com’è andata ieri sera con lui?”) o semplicemente per far credere ai contatti della tua rubrica che la loro irrinunciabile app di messagistica istantanea abbia dei problemi di funzionamento.

Il messaggio invisibile

I “messaggi invisibili” su Whatsapp si comportano esattamente come i caratteri visibili sulla tastiera dello smartphone, cioè occupano il medesimo spazio nelle stringhe di dati del sistema operativo, ma non c’è alcuna icona o interfaccia che ci segnali la possibilità di inviarli. Proprio per questo, è necessario scaricare i caratteri invisibili da una fonte esterna, online o tramite applicazioni specifiche.

Nel magma della rete, due fonti sicure, che non causano danni allo smartphone del mittente nè a quello del destinatario, per inviare messaggi invisibili tramite Whatsapp sono il sito EmptyCharacter e l’applicazione Blank Message. Entrambi funzionano allo stesso modo: una volta aperti, il sito e l’app, permettono di copiare il carattere “invisibile” e di incollarlo nella conversazione desiderata. La differenza sta nella lunghezza dei messaggi che è possibile inviare: limitata a pochi caratteri nel primo caso, Blank Message permette, invece, di inviare messaggi dalla lunghezza personalizzabile, poichè ogni volta che si decide di aprire l’applicazione il carattere “invisibile” può essere copiato e incollato più volte.