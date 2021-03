L’ iPhone 12 Pro Max di Apple è tra i migliori smartphone del 2021 ed è il primo iPhone dell’anno, secondo la nuova classifica degli smartphone condivisa oggi da Consumer Reports

Consumer Reports ha stilato una classifica dei migliori smartphone sul mercato in base a una serie di criteri e diversi iPhone sono in cima alla lista, inclusi iPhone 11, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max. L’associazione dei consumatori USA consiglia in particolare l’acquisto dell’ iPhone 12 Pro Max che considera il miglior smartphone del 2021.

Pro e contro

Con 100 dollari in più rispetto all’iPhone 12 Pro, il Pro Max offre diverse ore in più di autonomia della batteria, un display leggermente più grande e una fotocamera con zoom 2,5x. Il rovescio della medaglia è che la versione Max è significativamente più pesante e può essere difficile da usare con una sola mano, anche per le persone con dita lunghe. Se non siete amanti dei cellulari ingombranti potreste preferire il 12 Pro.

Gli altri smartphone della classifica

Altri smartphone di punta nell’elenco stilato da Consumer Report includono il Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (denominato Miglior telefono Android) e OnePlus Nord N10 5G, che ha ricevuto i premi “Miglior telefono economico” e “Miglior telefono per tutta la giornata della batteria”.

In arrivo il modello 13

Apple avrà nuovi smartphone in arrivo nel 2021 e i modelli di iPhone 13 sono già in lavorazione. Gli iPhone di punta del 2021 presenteranno chip più veloci, miglioramenti della tecnologia della fotocamera, display con frequenza di aggiornamento di 120 Hz per i modelli di fascia alta e tanto altro ancora. Apple per iPhone 13 dovrebbe seguire la traccia attuale, con il rilascio di quattro diversi modelli, due standard, oltre i due Pro, e iPhone 13 Pro Max.