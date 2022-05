Attacco hacker: collettivo russo hackera siti istituzionali italiani

Attacco hacker ai siti istituzionali italiani, a confermarlo è stata la Polizia Postale che sta lavorando per proteggere i siti. A rivendicare l’offensiva informatica è il collettivo russo Killnet, che -secondo quanto scrive su Telegram – avrebbe preso di mira i siti del Consiglio Superiore della Magistratura, dell’Agenzia delle Dogane e dei ministeri di Esteri, dell’Istruzione e dei Beni Culturali.

I siti istituzionali italiani sono stati presi di mira ieri sera, il gruppo di hacker russi aveva in piano di colpire altri circa 50 obiettivi, tra ministeri, aziende, autorità di garanzia, media, organi giudiziari. “Fuoco a tutti” avevano scritto gli hacker, mentre in un messaggio precedente avevano dato le istruzioni agli adepti “per liquidare la struttura informativa italiana”, chiedendo un attacco per 48 ore e di non colpire il sistema sanitario. Il collettivo, pro Putin, avrebbe dato luogo all’azione eversiva per punire l’Italia a causa della vicinanza che manifesta all’Ucraina, colpita dalla guerra.

Si tratta solo dell’ultimo attacco rivendicato da Killnet. Nei giorni scorsi erano stati colpiti, tra gli altri, il sito del Senato e del ministero della Difesa. Il gruppo hacker Killnet è uno dei più attivi gruppi di hacker russi. Durante la guerra in Ucraina ha rivendicato attacchi dello stesso tipo ai siti governativi rumeni, polacchi e alcuni siti di aziende americane.