Attacco hacker sistema prenotazione vaccini Regione Lazio

Sistema prenotazione vaccini Regione Lazio subisce duro attacco hacker dall’estero. Zingaretti: “atto terroristico”

Hacker informatici, di cui non si conosce ancora l’area d’origine, in cui è stata messa a punto l’azione criminale, hanno attaccato i sistemi informatici per la prenotazione dei vaccini nella Regione Lazio.

Dalla scorsa domenica tutte le prenotazioni sono bloccate e i criminali ancora all’interno del sistema. Quello che è avvenuto è l’intrusione di un altro utente all’interno del profilo di uno degli amministratori di rete che ha bloccato i file del Centro Elaborazione dati.

Dopo che il criminale è riuscito ad infiltrarsi nel sistema, egli ha attivato il cryptolocker che cripta i dati. Secondo i risultati delle prime indagini, i criminali avrebbero comunque avuto accesso ai dati anagrafici di alcuni cittadini, ma non avrebbero rubato la storia sanitaria dei cittadini e nemmeno attaccato il sistema informatico del bilancio e della Protezione Civile.

Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha parlato dell’ accaduto come qualcosa di molto grave, definendolo un atto di stampo terroristico.

Dalle prime indiscrezioni sembra che gli hacker abbiano chiesto un considerevole riscatto, ma le voci sono state smentite da Nicola Zingaretti, che ha affermato che non si contratterà in nessun modo con i malviventi e che le autorità stanno lavorando alle indagini per identificare i responsabili. Per il momento viene confermata soltanto la comparsa di una pagina, con l’invito a contattare il presunto attaccante.