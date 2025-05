Salerno, ipotesi aumento della tassa di soggiorno nel 2025: “Un euro in più per offrire più servizi”

di Redazione ZON

Il Comune di Salerno valuta un possibile aumento della tassa di soggiorno a partire dal 2025, con l’obiettivo di rafforzare i servizi turistici e migliorare l’accoglienza in città. A confermare l’ipotesi è l’assessore al Turismo Alessandro Ferrara, che – come riportato dal quotidiano Il Mattino – parla di una misura “molto concreta” e in linea con quanto già attuato in molte città italiane ad alta vocazione turistica.

«Considerato che tantissime località hanno già operato delle modifiche – ha dichiarato Ferrara – stiamo valutando anche noi un aggiornamento. Abbiamo tanti eventi in programma e vogliamo offrire sempre più servizi ai visitatori».

L’aumento previsto sarebbe di un euro per persona a notte: da 4 a 5 euro per i pernottamenti in hotel a 4 e 5 stelle, e da 3 a 4 euro per le strutture da 1 a 3 stelle. Una modifica che, se approvata, rappresenterebbe un piccolo ritocco ma con l’intento di rafforzare le entrate comunali destinate alla promozione turistica e al miglioramento dell’offerta locale.

L’eventuale aggiornamento dovrà essere discusso e approvato prima dalla Giunta comunale e successivamente dal Consiglio, ma l’orientamento sembra già delineato in vista della prossima stagione turistica.