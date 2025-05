A Salerno un talk tra cinema e letteratura sulla regista Elvira Coda Notari, in occasione dei 150 anni dalla nascita

Paola Nigro (Presidente dell’associazione culturale Adorea e funzionario SBA Unisa) e Stefano Valva (critico cinematografico e Direttore de Il Novelliere) sono lieti di presentare un evento inerente il corpus letterario su Elvira Coda Notari (1875 – 1946), prima regista d’Italia, originaria di Salerno, in occasione dei 150 anni dalla nascita (1875 – 2025), dal titolo: “150 anni di Elvira Coda Notari. Viaggio nella letteratura sulla prima regista d’Italia.”

L’evento si terrà giovedì 8 maggio alle 19.30, presso il Foyer Cafè, dove ci saranno i saluti introduttivi a cura di Rosanna De Bonis (attrice e discendente collaterale Elvira Coda Notari), Gianluca De Martino (Direttore artistico del Foyer Cafè letterario), e Michele Piastrella (Giornalista e gestore del Teatro Nuovo). Successivamente, Stefano Valva dialogherà con Paola Nigro, Paolo Speranza (storico del cinema) e Sara Matetich (docente di Estetica dell’Unisa), ed in collegamento online con Flavia Amabile (giornalista, scrittrice, autrice di Elvira).

Il talk rientra nel ciclo di eventi nel territorio salernitano, che Paola Nigro e Stefano Valva, in rappresentanza dell’associazione Adorea e de Il Novelliere, hanno organizzato e stanno conducendo per omaggiare una pioniera del cinema italiano, regista e imprenditrice del cinema, grazie alla sua Dora Film, realtà attivissima a Napoli ed oltreoceano durante il periodo del cinema muto, dal 1906 circa fino al 1930.

In precedenza, il 3 aprile presso l’Università di Salerno, nella sala convegni della biblioteca del polo umanistico “E.R. Caianiello”, è stata presentata la figura di Elvira Coda Notari agli studenti e studiosi del campus di Fisciano (SA), soprattutto a quelli del DAVIMUS (discipline arti visive, musica e spettacolo); mentre il 7 febbraio, era stata illustrata la figura della cineasta al pubblico salernitano, presso il salone Bottiglieri del palazzo della Provincia di Salerno, grazie al contributo di illustri studiosi sulla Notari come Lucia Di Girolamo, Pasquale Iaccio, Pietro Ammaturo e Paolo Speranza.

L’evento dedicato al ‘Viaggio nella letteratura sulla prima regista d’Italia’ rientra nel ciclo di eventi dedicati da Adorea alla figura di Elvira Coda Notari. Grazie alla collaborazione con Stefano Valva, critico cinematografico, direttore de ‘Il Novelliere’ e Presidente del Fitzcarraldo cineclub, e come Presidente dell’Associazione culturale Adorea, ho ritenuto fondamentale e doveroso per la nostra città dedicare uno spazio speciale alla vita e alle opere della concittadina Elvira, pioniera del cinema, soprattutto in occasione dei 150 anni dalla sua nascita. Il viaggio che presenteremo insieme a docenti ed esperti di cinema il giorno 8 maggio presso il Foyer Cafè letterario vuole essere un omaggio alla trasversalità e interdisciplinarietà delle pellicole della regista, che meritano di essere lette anche in chiave letteraria e linguistica.” Così dichiara Paola Nigro.

Mentre Stefano Valva aggiunge sulla volontà di organizzare l’evento:

“Ci tenevamo all’interno del nostro ciclo di eventi dedicati alla prima regista d’Italia, che è un’eccellenza del nostro territorio, a organizzare anche una serata in formato talk, per concentrarci principalmente sulla letteratura inerente Elvira, tra romanzi, miti, saggi e ricerche biografiche. Il Foyer Cafè era il luogo adatto, per dare quel tocco informale e accattivante. Per questo ringraziamo Gianluca De Martino per la disponibilità. Ci tengo a ricordare, che lui insieme a Vincenzo Mele ed allo staff del Salerno in corto circuito, sono stati tra i primi a dedicare un premio a nome di Elvira Coda Notari. La sinergia con Paola Nigro ed Adorea – di cui da poco sono parte del Direttivo – sono state fondamentali per la riuscita di questo evento e di quelli precedenti, con l’augurio di continuare a fare tante cose insieme in futuro. Gli studi e le ricerche sul cinema, ma credo in tutti i campi, sono fondamentali per la riscoperta e per la valorizzazione della cultura e delle comunità territoriali. Vogliamo comunicare soprattutto questo aspetto attraverso il talk di giovedì.”