Aurora Ramazzotti confessa: “Sì, sono incinta”,

Dopo i numerosi gossip che negli ultimi anni hanno accennato ad una presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti oggi arriva la conferma ufficiale lei e Goffredo Cerza aspettano un bambino. L’annuncio lo ha dato la stessa Ramazzotti con un video ironico pubblicato su Instagram.

“Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene.”- scrive Aurora Rmazzotti sui social.

A dare per primo l’allarme era stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Durante l’estate era trapelata l’indiscrezione che Aurora e la mamma, Michelle Hunziker, fossero andate in una farmacia in Sardegna per comprare un test di gravidanza. Quella che sembrava solo un’indiscrezione si è poi rivelata realtà, proprio come ha confermato la stessa Aurora oggi.

L’influencer e imprenditrice Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e di Michelle Hunziker, compirà 26 anni a dicembre e potrebbe diventare mamma per la prima volta intorno a gennaio 2023. Il compagno, Goffredo Cerza, lavora nel campo della finanza dopo la laurea in ingegneria elettronica a Londra e fa coppia con la showgirl da cinque anni.