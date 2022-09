Wanda Nara e Icardi si separano, l’annuncio su Instagram

E’ arrivata al capolinea la storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icradi, i due hanno infatti annunciato la separazione. Nonostante le continue smentite la coppia sembra nona ver superato la crisi di cui si vociferava già da mesi. Ad annunciare ufficialmente la fine del suo matrimonio è la stessa Nara che su Instagram, sulle stories, ha condiviso un lungo pensiero dedicato ai suoi fan e a quelli del marito.

“Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Però considerando la mia esposizione e le speculazioni mediatiche è preferibile che sappiate tutta la verità da me” ha esordito Wanda Nara, facendo riferimento al gossip dei mesi precedenti in cui si era parlato di un tradimento di Icardi ai suoi danni. E poi ha continuato: “Non ci tengo a dare a nessuno ulteriori dettagli in merito alla separazione. Vi chiedo di rispettare questo momento soprattutto per i nostri figli” ha poi concluso Wanda.

Intanto sui social del calciatore non compare ancora nulla. Intanto i due devono fare i conti anche con una denuncia arrivata dopo che hanno bruciato alcuni mobili vicino ad una villa sul Lago di Como, secondo le ricostruzioni i due avrebbero dato fuoco alla mobilia per evitare di pagare le spese di un trasloco.