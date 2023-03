Ausino, rubinetti a secco in alcuni comuni: ecco quali

di Rita Milione

Ausino comunica che, seguito del rinvenimento di una ingente perdita idrica sulla condotta adduttrice “Consorziale” nel tenimento del comune di Pellezzano loc. Madonnina, deve provvedere all’urgente riparazione. Per effettuare tale intervento, l’Azienda sarà costretta ad interrompere l’erogazione idrica ad HORAS fino alle ore 14:00 del 28.03.2023, orario dal quale inizieranno le operazioni di caricamento della condotta.

La sospensione produrrà i seguenti effetti per i Comuni gestiti:

Fisciano Contrada Castagneto, Contrada Mandani, Strada Provinciale 254, Via della Panoramica, Via Fusani, Via Mai, Via Meteria, Via Migliano, Via Rocchi e tutte le relative traverse:

Contrada Castagneto, Contrada Mandani, Strada Provinciale 254, Via della Panoramica, Via Fusani, Via Mai, Via Meteria, Via Migliano, Via Rocchi e tutte le relative traverse: Nocera Inferiore in Via Monte Vescovado e nel Rione Vescovado (e in tutte le relative traverse; a Nocera Superiore in Via Casa Milite, Via Nazionale, Località Casa Milite e relative traverse;

in Via Monte Vescovado e nel Rione Vescovado (e in tutte le relative traverse; a Nocera Superiore in Via Casa Milite, Via Nazionale, Località Casa Milite e relative traverse; Cava de’ Tirreni Arco Cammarese, Annunziata, S. Pietro, Sparani, Cafari, Maddalena, Rotolo, Dupino, Santi Quaranta, Marini “zone Alte”;

Arco Cammarese, Annunziata, S. Pietro, Sparani, Cafari, Maddalena, Rotolo, Dupino, Santi Quaranta, Marini “zone Alte”; Pellezzano Via Calipari (San Giovanni), Via Moscato, altresì potranno verificarsi disservizi in Via Chiuiano, Via Kennedy, Via De Vita (dal distributore TAMOIL verso Salerno) e Via De Gasperi (fino alla ferrovia), con esclusione del civico n.1 di via De Gasperi.

Stante la prevista durata dell’intervento come sopra indicata, il ripristino della regolare erogazione avverrà, salvo imprevisti, entro le ore 16:00 del giorno 28.03.2023. La Società assicura, in ogni caso, il massimo impegno per ridurre i disagi all’utenza.