Awed torna in tv con “Stand Up – Comici in prova”

Simone Paciello, in arte AWED, dopo aver vinto l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, torna in tv nel nuovo comedy-show “Stand Up – Comici in Prova”, in onda dal 13 marzo alle 21.25 sul canale NOVE e disponibile in anteprima su discovery+ dal 6 marzo. Si tratta del riadattamento italiano del format di successo inglese STAND UP & DELIVER di Channel 4, distribuito da All3Media International LTD con la produzione YAM112003 per Discovery Italia. Cinque comici professionisti (Francesco De Carlo, Scintilla, Giuseppe Giacobazzi, Antonio Ornano e Debora Villa) si sfideranno nel tentativo di insegnare la nobile arte della stand up comedy ad altrettanti personaggi famosi che nella vita fanno tutt’altro.

Uno show perfetto per Awed che con la sua simpatia e la sua comicità innata ha conquistato un vastissimo seguito sui social e riscosso il favore del grande pubblico durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. E’ una prova di abilità importante, non solo perché si confronta con veri comici professionisti, ma anche perché fuoriesce dalla sua “comfort zone”, nonostante l’esperienza prima al Grande Fratello Vip Party (online) e poi l’Isola dei Famosi. Quello che piace di Awed è la sua spontaneità, la capacità di mettersi in asse anche con mostri sacri del piccolo schermo, semplicemente facendo leva sulla sua personalità che da sempre lo contraddistingue.