Novak Djokovic dice addio al suo storico coach

Novak Djokovic dice addio a Marian Vajda. La notizia riportata dal portale Tennis Fever è storica. Infatti Vajda è stato per oltre 15 anni lo storico coach del campione serbo.

La decisione sembrerebbe sia stata presa congiuntamente dopo le Atp Finals di Torino della scorsa stagione.

La separazione era nell’aria. Infatti il coach non era seduto nel box del serbo durante le Atp Finals di Torino e non ha accompagnato nemmeno Djokovic nella burrascosa trasferta in Australia.

La scelta di Vajda sembrerebbe essere dovuta alla sua volontà di dedicarsi alla sua famiglia e ritirarsi a vita privata dopo oltre 15 anni di trasferta con Djokovic.