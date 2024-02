Sostenibilità e aziende iGaming: un rapporto sempre più solido

di Redazione ZON

In questi ultimi anni la crescita del settore del gioco si è sviluppata sempre di più, insieme a lei anche il rapporto tra le aziende iGaming e la sostenibilità.

Infatti sempre più piattaforme iGaming stanno adottando delle misure per migliorare l’efficienza energetica e per ridurre le emissioni inquinanti nel corso dei vari spostamenti aziendali.

Le azioni sostenibili intraprese dalle aziende iGaming

Il mobility management è un tipo di misura grazie alla quale vengono notevolmente ottimizzati i costi e i tempi di spostamento dei dipendenti e delle attività legate alle sue sedi.

Un’altra maniera per promuovere la sostenibilità è senza ombra di dubbio quella di incentivare lo smartworking, in modo tale da poter permettere ai dipendenti di non utilizzare così spesso i mezzi di trasporto privati individuali.

Tra i tanti interventi che sono stati proposti e le numerose iniziative che sono state prese dalle aziende iGaming, sempre in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030, rientrano i controlli per cercare di ridurre il più possibile le emissioni di CO2, il conseguente utilizzo di auto ibride e l’installazione di punti di ricarica per i mezzi di trasporto elettrici, oltre alla promozione sempre più costante e frequente di tutti quei mezzi considerati “green”, tra i quali ad esempio rientrano monopattini e biciclette elettriche.



Perché i casinò digitali sono più sostenibili di quelli tradizionali?

A primo impatto pensare ai casinò online come un qualcosa di sostenibile potrebbe sembrare assurdo, il loro scopo principale infatti è quello di attrarre sempre più videogiocatori attraverso offerte, promozioni ed incentivi come i vari bonus di cui i clienti possono usufruire.

Tuttavia, giocare online anziché in una sala da gioco fisica significa ridurre notevolmente il numero degli spostamenti, il che di conseguenza porterebbe a ridurre i consumi energetici e il livello di inquinamento.

Le piattaforme di casinò online, messe in evidenza da Nuovicasino.it, il più celebre sito web di comparazione casinò in Italia, sono aperte 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, motivo per il quale il videogiocatore in qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento della giornata, anche tra le pareti di casa propria.

Tutto quello che serve, infatti, è semplicemente una connessione internet, ad oggi sempre più potente grazie all’intervento del 5G, e un dispositivo che sia fisso o mobile.

In questo modo, non emettiamo tutte quelle sostanze inquinanti che invece emettiamo nel momento in cui decidiamo di prendere il nostro mezzo di trasporto.

Un altro aspetto da tenere assolutamente in considerazione è tutto il consumo di energia al quale bisogna andare incontro per mantenere un casinò tradizionale, tra le luci e molto altro ancora.

Lo stesso discorso vale per la grande quantità di cibo e bevande, il tutto contenuto magari molto spesso in involucri di plastica.

Non possiamo neanche fare finta che gestire una piattaforma digitale non comporti alcun tipo di consumo, ma niente di paragonabile a quello che ci vuole per mantenere una sala da gioco fisica.

Le aziende più attive, che devono comunque sia fare i conti con le risorse necessarie per l’implementazione dei giochi, la gestione dei server, le dinamiche relative al servizio clienti e le sezioni live, hanno comunque sia iniziato da tempo, come abbiamo già visto, a portare avanti azioni e campagne che abbiano come obiettivo numero uno quello di non incentivare gli sprechi sotto ogni punto di vista.

Molto spesso i casinò online non sono visti in maniera positiva, ma questo senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente che ci circonda può sicuramente essere apprezzato da tutte quelle persone che giustamente hanno a cuore questa tematica.