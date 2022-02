Baby one more time: testo e traduzione del brano di Britney Spears

Per la serata delle cover Emma porterà sul palco di Sanremo 2022 l’iconico brano di Britney Spears “Baby one more time” in duetto con Francesca Michielin. Si tratta del singolo di maggior successo della storia della musica per una giovanissima cantante che nel 1998 aveva soltanto 17 anni. Pronti a scoprire il testo e la traduzione?

Negli Stati Uniti il brano si è piazzato al primo posto nella classifica Billiboard Hot 100 ma uno dei maggiori riconoscimenti riguarda il videoclip: infatti, il video è entrato alla trentesima posizione nella classifica stilata da Rolling Stone tra i migliori video musicali della storia.

Testo e traduzione

Oh, baby, baby

Oh, baby, baby

Oh, baby, baby, how was I supposed to know

That something wasn′t right here?

Oh, baby, baby, I shouldn’t have let you go

And now you′re out of sight, yeah

Show me how you want it to be

Tell me, baby, ‘cause I need to know now, oh, because

My loneliness is killing me (And I)

I must confess I still believe (Still believe)

When I’m not with you I lose my mind

Give me a sign, hit me baby one more time

Oh, baby, baby, the reason I breathe is you

Boy, you got me blinded

Oh, pretty baby, there′s nothing that I wouldn′t do

It’s not the way I planned it

Show me how you want it to be

Tell me, baby, ′cause I need to know now, oh, because

My loneliness is killing me (And I)

I must confess I still believe (Still believe)

When I’m not with you I lose my mind

Give me a sign, hit me baby one more time

Oh, baby, baby

Oh-oh

Oh, baby, baby

Eh-eh-yeah

Oh, baby, baby, how was I supposed to know?

Oh, pretty baby, I shouldn′t have let you go

I must confess that my loneliness is killing me now

Don’t you know I still believe

That you will be here, and give me a sign

Hit me baby one more time

My loneliness is killing me (And I)

I must confess I still believe (Still believe)

When I′m not with you I lose my mind

Give me a sign, hit me baby one more time

I must confess that my loneliness is killing me now

Don’t you know I still believe

That you will be here, and give me a sign

Hit me baby one more time

Traduzione

Oh, piccolo, piccolo

Oh, piccolo, piccolo

Oh, piccolo, piccolo

Come potevo sapere

Che qualcosa non era giusto qui?

Oh, piccolo, piccolo

Non avrei dovuto lasciarti andare

E ora tu sei fuori dalla mia vista

Fammi vedere

Come vuoi che sia

Dimmi, piccolo

Perché devo saperlo ora

Oh, perché

La mia solitudine mi sta uccidendo (e io)

Devo confessare che credo ancora (credo ancora)

Quando non sono con te, perdo la testa

Dammi un segno

Colpiscimi, piccolo, ancora una volta

Oh, piccolo, piccolo

La ragione per cui respiro sei tu

Ragazzo, mi hai accecata

Oh, bello, piccolo

Non c’è nulla che non farei

Non è come avevo previsto

Fammi vedere

Come vuoi che sia

Dimmi, piccolo

Perché devo saperlo ora

Oh, perché

La mia solitudine mi sta uccidendo (e io)

Devo confessare che credo ancora (credo ancora)

Quando non sono con te, perdo la testa

Dammi un segno

Colpiscimi piccolo, ancora una volta

Oh, piccolo, piccolo (oh)

Oh, piccolo, piccolo (yeah)

Oh, piccolo, piccolo

Come potevo sapere

Oh, bello, piccolo

Non avrei dovuto lasciarti andare

Devo confessare che la mia solitudine mi sta uccidendo

Non sai che credo ancora che sarai qui

E dammi un segno

Colpiscimi, piccolo, ancora una volta

La mia solitudine mi sta uccidendo (e io)

Devo confessare che credo ancora (credo ancora)

Quando non sono con te, perdo la testa

Dammi un segno

Colpiscimi piccolo, ancora una volta

Devo confessare che credo ancora

Non sai che credo ancora che sarai qui

E dammi un segno

Colpiscimi, piccolo, ancora una volta