Drusilla Foer e Iva Zanicchi, l’equivoco scambio di battute è virale

Lo scambio di battute tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi dopo la sua esibizione ha infuocato i dibattiti della kermesse sanremese facendo scoppiare una bufera sui social. La velocità con la quale è avvenuta lo scambio di frasi tra le due infatti ha dato luogo a fraintendimenti. “Tu hai qualcosa più di me” sembrerebbe dire Iva Zanicchi rivolgendosi alla Foer.

A quest’affermazione, secondo quanto riportato sul web, la co-conduttrice scelta per la terza serata del Festival avrebbe tagliato corto dicendo: “si, sono colta”. Peccato però che la gag post-esibizione tra le due non sia andata esattamente così.

A darne conferma è anche Iva Zanicchi, che raggiunta dall’Adnkronos ha spiegato bene cosa sia successo in quella manciata di secondi: “Io e Drusilla siamo amiche da anni, non può esserci nulla tra me e lei. È stato solo un equivoco. Se vi faccio vedere i messaggini che ci siamo scambiati questa stamattina… C’è troppa stima e affetto”. Durante la conferenza stampa, poi, Zanicchi ha aggiunto: “Stamattina ci siamo sentite e mi ha detto: ‘O grulla, non ti si sentiva il microfono’. Questo perché sono io che ho detto a lei: ‘Tu sei colta e intelligente’. Non si è sentito che l’ho detto prima io, lei ribadiva quello che io avevo detto“. Versione confermata anche da Drusilla Foer, che ha condiviso una storia pubblicata da Iva Zanicchi nel suo profilo Instagram