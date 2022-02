Oroscopo di Paolo Fox Sabato 5 Febbraio 2022: Ariete carico

Ariete Ariete super carico in questo fine settimana per cui direte tutto ciò che pensate e nessuno potrà tenervi a freno. Certo se avete un rapporto di coppia precario tra oggi e domani potrebbe saltare fuori qualche problema per cui un po’ di attenzione. Fine settimana un po’ caotico.

Toro Per il segno del Toro è utile adesso fare dei progetti in ambito professionale. Il fatto che voi nati del segno vogliate avere dei punti di riferimento di base per partire in vista di nuovi progetti è essenziale; Venere e Marte sono favorevoli e sembra un periodo buono per le relazioni, gli incontri per cui potreste innamorarvi dall’oggi al domani se non è già accaduto.

Gemelli Finalmente voi dei Gemelli superate quella fase di grande agitazione che c’è stata mercoledì mattina chissà che questa parte centrale della settimana non abbia provocato dissensi a livello familiare, piccoli fastidi a livello amoroso. Tra oggi e domani però le stelle sono con voi.

Cancro Questo è un momento in cui se qualcuno vi provoca potreste rispondere a monosillabi o comunque isolarvi per cui sono due giornate che richiedono attenzione e cura. Ognuno ha le sue piccole difficoltà e in generale c’è una certa difficoltà ad immaginarsi un futuro nuovo soprattutto se ultimamente ci sono stati dei tagli di lavoro o sono state fatte delle scelte un po’ pesanti.

Leone È il caso di lasciare un po’ di spazio all’amore e vivere qualche bella sensazione tanto più che Saturno e Sole contrari stanno provocando nel lavoro delle novità, forse anche nuovi incarichi o tante responsabilità in più. A voi piace essere al centro dell’attenzione, piace anche lavorare a favore degli altri però lasciate più spazio al cuore.

Vergine Che la Vergine in questi giorni si stia dando un sacco da fare è vero però ogni tanto dovete svincolarvi da qualche obbligo ed evitare che alcune persone vi strumentalizzino; l’effetto di questo Giove non ha però il potere di buttare all’aria le vostre grandi iniziative. Anzi in questi giorni siete quotati e pieni di consensi. Solo che ogni tanto ci sono dei tranelli da superare come se qualcuno volesse farvi inciampare. L’amore è più caldo in vista di questo fine settimana. Vittorie in vista, giornate vincenti.

Bilancia La Bilancia dovrà stare attenta alle provocazioni tra sabato e domenica perché basta una parola di troppo, un’emozione sbagliata che improvvisamente potrebbe tornare un po’ di tensione nei rapporti quindi sabato e domenica prudenza soprattutto se ci sono state nel passato difficoltà. Attenzione con Cancro, Capricorno e Ariete.

Scorpione Sono stelle interessanti quelle del fine settimana, le uniche obiezioni riguardano il lavoro e questo vale soprattutto per le persone che hanno tra i 30 e i 40 anni che sono quelle che in questo momento dovrebbero stare un po’ più calme e cercare di non agitarsi. L’amore regna in questo fine settimana, cercate di essere meno gelosi e vivere più alla giornata.

Sagittario Il Sagittario tra sabato e domenica avrà una capacità di azione eccezionale e voi siete un segno che se viene stimolato non si ferma. Certo che in questi giorni voi provocate molta forza negli altri ma riuscite anche a dare agli altri una grande energia. Fine settimana attivo.

Capricorno Se c’è una disputa in famiglia o una persona che vi ha escluso un po’ tra sabato e domenica l’astrologo raccomanda cautela. Non solo le relazioni ma anche tutti i rapporti possono provocare qualche disagio: quando non vi sentite compresi mettete il muso lungo e rimanete in silenzio. Tra oggi e domani potreste valutare di farla pagare a qualcuno che non ha mostrato rispetto nei vostri confronti.

Acquario Molte idee che arrivano in questo momento anche se dal punto di vista economico potrebbero esserci alcune perplessità. Queste 48 ore viaggiano con un interessante Saturno nel segno e portano anche nuove responsabilità. Alcuni potrebbero decidere di cambiar vita in maniera drastica e se questo non fosse possibile non bisognerà prendersela con gli altri; il fine settimana annuncia un incontro d’amore.