Bacheca dei sistemi. Superenalotto 16 febbraio 2023

di Gaudieri Brunella

La Bacheca dei sistemi è il mezzo che è stato utilizzato per poter produrre la sestina vincente, che ha portato non solo alla prima vincita del 2023, dopo che i numeri fortunati non venivano estratti da più di un anno e mezzo, ma ha anche realizzato la vincita più alta nella storia delle lotterie mondiali.

La Bacheca dei sistemi ha permesso ai giocatori di scambiarsi le giocate sistemiche in una sorta di lavagna virtuale. La vincita di 371 milioni di euro è stata divisa in 90 schede da 5 euro ciascuna ed ogni vincitore porta ora a casa 4 milioni di euro.

Le schede della bacheca dei sistemi sono state giocate soprattutto in Campania, con 14 vincite di cui 6 solo in provincia di Avellino. Le altre sono Friuli Venezia Giulia 9, Sicilia 9, Calabria 9, Marche 7, Lazio 7, Lombardia 7, Puglia 7, Liguria 4, Piemonte 4, Emilia Romagna 4, Toscana 3, Veneto 2, Abruzzo 2, Trentino Alto Adige 1, Umbria 1.

I vincitori avranno 90 giorni per riscuotere il premio, di cui un quinto andrà alle casse dello Stato, secondo quanto stabilito dalla legge sulla fortuna. La combinazione vincente di ieri è stata 1, 38, 47, 52, 56, 66. Jolly: 72, Superstar: 23.

Ma qual è il meccanismo alla base di questa bacheca? Prima di tutto c’è da dire che la bacheca si compone di più sistemi:

sistemi a cruciverba

sistemi integrali

sistema ridotto

sistemi basi e varianti

Sistemi Cruciverba, dove i numeri giocati sono posizionati in un quadrato suddiviso in righe e in colonne. Ci sono tante giocate Superenalotto da N numeri quante sono le righe e le colonne che compongono il Cruciverba più le diagonali.

Sistemi Integrali dove si inseriscono più di 6 numeri su un unico pannello generando un numero maggiore di combinazioni. Questo tipo di Sistema prevede dei costi maggiori legati al numero elevato di combinazioni.

Il Sistema Ridotto ha un numero inferiore di combinazioni di gioco e di costo. Ci sono infine i Sistemi Basi e Varianti dove ci sono Basi cioè numeri fissi presenti in tutte le combinazioni e Varianti cioè numeri presi casualmente per completare le combinazioni.