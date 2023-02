Salernitana: solo seimila biglietti per la sfida con la Lazio

di Attilio Senatore

Salernitana-Lazio non farà registrare il sold out. L’andamento lento della prevendita fa ipotizzare – come riporta salernonotizie.it – che le presenze sugli spalti dell’Arechi, in occasione della partita domenica 19 febbraio saranno di gran lunga inferiori alle 20mila unità

Meno di seimila biglietti venduti

Nell’ultimo report diffuso, ieri sera, dalla società granata i biglietti staccati sono risultati meno di 6000, nonostante rispetto alle ultime sfide casalinghe il club del presidente Iervolino abbia attuato una politica di “taglio” dei prezzi. La sfida è contro la squadra dell’ex granata Claudio Lotito, ma soprattutto sancisce l’esordio di Paulo Sousa in casa sulla panchina della Salernitana.