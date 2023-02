Superenalotto: due vincite in Cilento delle quote milionarie

di Attilio Senatore

Il Superenalotto ha fatto registrare la vincita più alta nella sua storia, anche nel territorio salernitano. E’ caccia ai due nuovi milionari baciati dalla fortuna a Vallo Scalo, nel Cilento. Nella ricevitoria all’ingresso del paese, a pochi passi stalla stazione ferroviaria, sono stati vinti oltre otto milioni di euro grazie ai sei numeri vincenti del Superenalotto da record.

La vincita record

Ieri mattina nel locale di Luciano c’è stato un via vai di gente. Ma il titolare – come riporta “La Città” – non è stato in grado fornire alcun indizio che possa aiutare a individuare i due fortunati giocatori. In paese tutti si augurano che i neo milionari possano essere persone del luogo.