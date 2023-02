Cetara: rubano cartone di sigarette, denunciati due napoletani

di Attilio Senatore

A Cetara due napoletani denunciati dopo aver rubato una fornitura di sigarette di un tabacchi. I due hanno rischiato il linciaggio dopo la fuga.

Un giovane – come riporta salernonotizie.it – ha atteso che il tabaccaio entrasse nel suo esercizio per portare via, dal vano posteriore dell’auto, uno dei cartoni rimasti e caricarlo a bordo di una Fiat Panda ripartita a tutta velocità verso il corso principale.

In prossimità dell’imbocco sulla Statale 163 “Amalfitana” un furgone, che viaggiava a velocità ridotta, ha costretto i furfanti a cambiare itinerario e a proseguire dritto, verso la parte alta del borgo, laddove la strada non ha sbocchi.

In poco tempo la notizia del furto si è sparsa in paese con alcuni residenti che si sono cimentati nell’inseguimento riuscendo a fermare l’auto, colpita con bastoni fino all’arrivo dei Carabinieri della stazione di Vietri sul Mare.