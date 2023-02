Oroscopo Branko Sabato 18 Febbraio 2023: Toro determinato

È arrivato il momento di voltare pagina e dimostrare a tutti di che pasta siete fatti, soprattutto in ambito lavorativo. Consiglio: imparate ad affidarvi anche di più alle persone, la collaborazione con i colleghi darà presto i suoi frutti.

Secondo l’oroscopo di Branko, sentite sulle spalle il peso delle responsabilità, ma voi non siete tipi che si arrendono facilmente. Perseguite l’obiettivo e vedrete che riuscirete ad ottenere tutto ciò che vi eravate prefissati.

Ultimamente avete esaurito parecchie energie: meno male che questo weekend non avete impegni così potrete riposarvi. Qualche tensione in famiglia: riflettete prima di agire di impulso o potreste peggiorare la situazione.

Cancro

Avete da poco superato un periodo no: ora è il momento di ottenere grandi risultati, sia in campo professionale che in amore.