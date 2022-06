Come creare facilmente il backup del tuo iPhone o Android sul PC

In qualità di device quotidianamente al centro della vita delle persone, i dispositivi mobili raccolgono ogni giorno documenti di estrema importanza.

Il backup su smartphone, però, è spesso tutt’altro che sicuro, in parte perché gli elementi possono essere cancellati inavvertitamente, in parte perché i dispositivi possono essere smarriti, distrutti o rubati.

Come funziona MobileTrans: caratteristiche e utilizzo

Ovviare al problema del salvataggio dei file è possibile, ma è necessario creare un backup dei dati su un dispositivo terzo; questa procedura, naturalmente, fa in modo che i file digitali siano sempre al sicuro, ma spesso si rivela piuttosto ostica per i meno avvezzi alla tecnologia.

La soluzione, in tal caso, è offerta da MobileTrans, un prodotto innovativo distribuito da Wondershare che permette di eseguire il backup di iPhone o Android trasferendo il contenuto su dispositivi meno vulnerabili, come ad esempio un personal computer.

MobileTrans, naturalmente, si avvale di una procedura estremamente semplice, che consente di mettere i dati al sicuro e ripristinarli tutte le volte che sia necessario.

I documenti possono essere trasferiti successivamente sia sullo stesso device sia su un secondo dispositivo, in quest’ultimo caso per perdere alcun dato qualora sia necessario sostituire lo smartphone con un modello più recente.

Naturalmente MobileTrans supporta il sistema operativo Windows ed è compatibile con più di 6000 marchi di dispositivi mobili, assicurando l’esecuzione di qualunque backup senza alcuna limitazione.

In particolare, si può effettuare il backup dai dispositivi Apple, Samsung, Huawei, Oppo, LG, Xiaomi e moltissimi altri ancora. Ad esempio, la procedura per un backup xiaomi su pc è estremamente semplice: basta collegare il device al computer tramite un classico cavetto usb, seguire gli step proposti dal software e confermare il trasferimento dei documenti selezionati con un semplice click.

Quali dati supporta il backup di MobileTrans?

MobileTrans supporta dati di tutti i tipi. Si può fare il backup di foto, video, memo vocali e messaggi, ed è sempre possibile salvare contemporaneamente anche tutti quei dati che, per i non addetti ai lavori, sono spesso difficili da trasferire, come note, segnalibri, promemoria, sfondi, sveglia e file musicali.

In aggiunta, è sempre possibile fare il backup della cronologia del browser, dei contatti in rubrica e dei messaggi, anche quelli WhatsApp, oltre ai dati del registro delle chiamate e delle app presenti sul device.

Come fare il backup su pc dallo smartphone con MobileTrans

Fare il backup su pc con MobileTrans è molto semplice. Dopo aver scaricato la piattaforma ufficiale e aver collegato il dispositivo mobile al pc, basta aprire MobileTrans e cliccare sulla voce Backup & Ripristina nel menù in alto.

La pagina mostrerà diversi moduli, ognuno dei quali contenente una delle opzioni disponibili. Per effettuare il salvataggio dei file basta cliccare sul riquadro Backup dei dati del telefono: un’opzione che consente di eseguire non solo la procedura di backup, ma anche il processo inverso per il ripristino dei dati da pc a smartphone.

A questo punto, si aprirà una lista contenente le diverse categorie di contenuti -foto, contatti, voce mail, suonerie- supportati per il backup.

Dopo aver selezionato da un menù a tendina il marchio del telefono, basta cliccare sulla tipologia di file da duplicare – selezionando le caselle singolarmente o in blocco – e confermare tramite il tasto Avvia.

Una finestra mostrerà lo stato di avanzamento della procedura: trascorso qualche minuto il processo potrà dirsi concluso e sarà possibile disconnettere il telefono dal pc.

La copia dei dati con MobileTrans, naturalmente, è in genere molto veloce, tuttavia la durata del backup dipende dal quantitativo di file interessati, di conseguenza il processo di backup sarà tanto più breve quanto più leggero sarà il peso dei documenti da duplicare sul computer.

L’iter, in aggiunta, assicura sempre la tutela della privacy, dal momento che il software, oltre a non conservare alcun dato senza prima aver ricevuto l’autorizzazione, fa sì che l’unico ammesso alla consultazione dei file sia il proprietario.

MobileTrans: i vantaggi rispetto a software simili

Anche se la proposta di Wondershare oggi si affianca a quella di molte altre soluzioni di backup, MobileTrans nasce per essere estremamente più vantaggioso: basti pensare al costo della licenza più basso rispetto a quella di software simili come iMobie o di Tenorshare, sia per quanto riguarda quella annuale sia per quanto riguarda quella definitiva.

Ma MobileTrans è anche una soluzione più immediata, soprattutto se paragonata a iTunes e iCloud: il primo, infatti, spesso risulta tutt’altro che semplice da adoperare, mentre il secondo presenta numerose limitazioni.

In aggiunta, MobileTrans offre numerose funzioni, e permette di recuperare i dati anche dopo un backup iphone to itunes senza riprogrammare alcun dispositivo: per farlo basta entrare nel modulo Da telefono a Telefono, cliccare su Ripristina, selezionare i file desiderati e avviare la procedura.

MobileTrans offre inoltre un servizio estremamente comodo, in quanto ogni nuovo backup effettuato, non sovrascrivendo quello precedente, permette di evitare che i dati salvati vengano perduti.

Infine, a differenza di ciò che accade nei backup su cloud, i file conservati su pc tramite MobileTrans non si cancellano in automatico ogniqualvolta vengano eliminati dal telefono: un aspetto che permette di assicurare una protezione maggiore dei propri contenuti ed evitare che possano essere perduti in modo definitivo.