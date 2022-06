Briatore contro la pizza a 4 euro: scoppia la polemica

“Che tipo di ingredienti deve avere una pizza per costare 4 euro?” Questo è l’interrogativo che Flavio Briatore si pone in un video su Instagram. Il noto imprenditore, da poco inseritosi nel food business con Crazy Pizza, risponde alle tante critiche ricevute riguardo i prezzi dei propri prodotti.

“Questi signori che vendono una pizza a 4-5 euro, cosa mettono in queste pizze? Come tutti devi pagare i fornitori, l’Iva sui fornitori, c’è lo scontrino al cliente, devi pagare gli stipendi, gli affitti, le tasse…”.

Insomma, Briatore proprio non si capacita come sia possibile offrire un prodotto di questo tipo a dei prezzi così contenuti. Non sono mancate le risposte piccate soprattutto da chi, come i cittadini napoletani, non concepiscono la pizza come prodotto d’élite, bensì come piatto popolare adatto a tutte le tasche, non solo a quelle più ricche.

Ma l’imprenditore piemontese non sembra volersi tirare indietro: “Noi vogliamo la qualità”, conclude. “La cosa che mi dà fastidio è che in Italia, quando hai successo, trovi sempre questa rabbia. L’Italia è un paese rancoroso, pieno di invidiosi”.

Chi avrà ragione nella diatriba diventata a questo punto un evento mediatico? Ad ognuno la libertà si farsi una propria idea sulla questione.