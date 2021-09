Bagnaia resiste a Marquez e trova la prima vittoria in MotoGP

Prima vittoria in MotoGP per Francesco Bagnaia, che trionfa nel GP di Aragon davanti a Marquez e Mir. Gara no per il leader del Mondiale Quartararo

La sintesi della gara

Scatta bene dalla Pole Bagnaia, mentre Marquez si porta al secondo posto davanti a Miller e Quartararo. Lo spagnolo prova a superare il pilota della Ducati, che però resiste. I primi due allungano rispetto agli altri, Quartararo perde la posizione su Espargarò, in netta difficoltà Rossi, che viaggia nelle ultime posizioni.

Bagnaia e Marquez continuano a fare una gara a parte, Miller al 3° posto si trova staccato a oltre tre secondi. Gara difficile per Quartararo, che precipita al 9° posto, e a 10 giri dalla fine viene attaccato anche da Bastianini e Nakagami. Miller accusa un calo di prestazione delle gomme, e viene superato da Mir, che sale al 3° posto, e Espargarò. In difficoltà l’altra Suzuki di Rins, che si trova in 13^ posizione.

Negli ultimi tre giri lotta al cardiopalma per la vittoria tra Bagnaia e Marquez, con il pilota della Ducati che centra il suo primi successo in MotoGP e si porta al secondo posto in classifica, alle spalle di Quartararo. Terzo Mir.