Balotelli posta una sua foto in lacrime dopo la sconfitta in finale nel 2012, i tifosi lo insultano e lui abbandona (al momento) il social

Mario Balotelli continua a far parlare di se. Dopo la vittoria di ieri sera degli Azzurri contro la Spagna, Super Mario si è reso protagonista su Instagram postando una foto che lo raffigurava in lacrime dopo l’amara sconfitta, sempre contro le furie rosse, nella finale dell’Europeo 2012.

Dopo i complimenti di rito prima, a Federico Chiesa e poi al ct Roberto Mancini, Balotelli ha poi pubblicato il fatidico scatto “incriminato” condito dalla frase “Le finali è bello vincerle, forza Italia“. Frase che ha indispettito una parte dei suoi followers portandolo alla drastica decisione di allontanarsi dal famoso social Network.

Prima di lasciare, l’ex enfant prodige del calcio italiano, ha lasciato un commento su quanto accaduto dichiarandosi deluso e offeso dagli insulti ricevuti:

“Ho visto tanti insulti nei miei confronti e come sapete non ho problemi a esprimere i miei pensieri. Non capisco tutto questo odio nei miei confronti da parte di tanti voi italiani! L’Italia sta facendo un grande Europeo. Io non ci sono perché i ragazzi in questi anni hanno meritato più di me la convocazione ma con questo a cosa serve scrivermi: “sei scarso”, “stai a casa”, “non vali niente”, “non sei italiano“. Ci avete mai pensato che il Mondiale è un torneo difficile da conquistare per me ma non impossibile? E cosa dovrei dire se dovessi meritarlo? No, non mi riconosco in voi quindi addio Nazionale? Pensate prima di scrivere: non si sputa mai nel piatto dove si è mangiato”.