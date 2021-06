Dopo l’esperienza al Monza Balotelli è tentato di accettare la corte di una neopromossa turca: l’Adana Demirspor

Terminati i campionati e con l’Europeo alle porte, l’altro tema a tenere banco è sicuramente il calciomercato e, come ogni sessione che si rispetti, ecco tornare la telenovela Balotelli.

Potrebbe interessarti:

L’attaccante azzurro ha chiuso la sua stagione al Monza con appena 6 gol in 14 presenze, un bottino al quanto deludente se rapportato alla carriera del calciatore e, specialmente, a un campionato, la Serie B, che avrebbe dovuto rilanciarlo dopo l’ultima stagione deludente al Brescia.

Ciò, purtroppo per Super Mario, non è accaduto e la squadra di Berlusconi, che lo aveva fortemente voluto, ha rimandato la decisione sul suo contratto al nuovo tecnico Stroppa. Se l’allenatore dovesse dare esito negativo, tutto passerà nelle mani di Mino Raiola al quale toccherà l’arduo compito di trovargli l’ennesima squadra che creda ancora in lui.

L’indiscrezione

Le ultime notizie di calciomercato vedono Balotelli affiancato all’Adana Demirspor, un club neo promosso nella Prima Divisione turca che, stando a quanto riferito dallo stesso presidente Murat Sancak, ha già avviato i primi contatti con l’attaccante azzurro: “Abbiamo parlato con Mario Balotelli. Non è un trasferimento facile. Ci stiamo provando e aspettiamo una sua risposta. I tifosi non devono preoccuparsi, faremo un mercato importante per consentire la crescita della squadra“.

Parole che hanno alimentato le speranze dei tifosi che hanno “invaso” il profilo Instagram di Balotelli commentando diversi post del calciatore per cercare di convincerlo ad accettare il “progetto ambizioso” della loro squadra.

Super Mario è stato più volte vicino a trasferirsi in Turchia ma, per una ragione o per un’altra, è sempre saltato tutto, sarà questa la volta buona? Solo il tempo potrà dircelo.