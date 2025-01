Banca Campania Centro per la Cultura: partita la nuova rassegna teatrale e musicale gratuita

di Redazione ZON

Oltre 5.000 spettatori hanno applaudito nel 2024 le straordinarie performance proposte gratuitamente ai Soci di Banca Campania Centro, facente parte del Gruppo BCC Iccrea, grazie alla volontaria e gratuita direzione artistica di Enzo Fauci.

Forte di questo successo, la Banca propone ora un nuovo e interessante “cartellone” di spettacoli musicali e teatrali, interamente gratuiti, con l’obiettivo di consolidare il legame tra istituzione e territorio, favorendo la crescita culturale e sociale della comunità.

“La crescita delle comunità passa anche attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale e delle realtà impegnate in esso.” Camillo Catarozzo, presidente di Banca Campania Centro, ha ribadito questo concetto presentando il primo spettacolo della seconda rassegna musicale e teatrale promossa proprio dall’istituto. Una manifestazione che punta a diventare un appuntamento fisso per gli appassionati di cultura e spettacolo della Campania.

Protagonisti della rassegna saranno gruppi musicali, artisti e, soprattutto, le numerose associazioni di teatro amatoriale che operano con passione e impegno sul territorio, contribuendo ad arricchire l’offerta culturale locale.

La rassegna ha preso il via il 3 gennaio con il grande chitarrista e cantante Espedito De Marino. Accompagnato dal suo Palepoli Ensemble, De Marino ha regalato al pubblico un viaggio musicale attraverso le atmosfere, le note e le melodie di una Napoli senza tempo, frutto di quasi 20 anni di collaborazione con il leggendario Roberto Murolo e altri artisti di fama internazionale.

Venerdì 10 gennaio sarà protagonista il Maestro Massimo Buonavita, pianista e compositore di prestigio nazionale, che presenterà il suo spettacolo “Odissea sonora”. Ad accompagnarlo, la voce possente del tenore Enzo Errico, per una serata che promette emozioni indimenticabili.

Il 17 gennaio, invece, il Teatro Giuffrè ospiterà un attore, regista e autore di fama internazionale: Neri Marcorè. La sua presenza impreziosirà la cerimonia di premiazione di 100 studenti Soci o figli di Soci della Cassa Rurale, che nell’ultimo anno si sono distinti per i loro brillanti risultati scolastici, confermando l’attenzione della Banca verso i giovani e il loro futuro.

Dal 24 gennaio fino ad aprile, spazio al teatro amatoriale con otto associazioni che presenteranno altrettante commedie. Si tratta di realtà territoriali che, grazie alla dedizione dei loro membri, riescono a mettere in scena spettacoli di altissimo livello. Tra queste: Assoteatro, Avalon, Samarcanda Teatro, Col “p” di scena, La parola e l’immagine, Fuori dalle quinte, Attori per caso e Scenaperta.

“Essere Soci di una Banca di Credito Cooperativo – ha infine sottolineato il presidente Catarozzo – non significa solo far parte di una banca solida che ha come obiettivo il benessere dei propri Soci e delle comunità di cui è espressione, ma vuol dire anche essere protagonisti dello sviluppo sociale e culturale del territorio, valorizzandone i talenti e permettendo alla compagine sociale di applaudirli. La cultura, in questo contesto, diventa uno strumento fondamentale per costruire coesione e favorire la crescita del territorio.”