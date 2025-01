Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 9 gennaio 2025: Ariete entusiasta

Ariete Gennaio è un mese entusiasmante per voi, ideale per dare una spinta significativa ai progetti professionali. Avrete grande energia e determinazione per rinnovare aspetti importanti della vostra vita. Tuttavia, gestite con cautela la vostra impulsività, che potrebbe creare ostacoli nelle relazioni. In amore, per chi è in coppia ci saranno sviluppi positivi e momenti di intimità, mentre i single avranno occasioni interessanti per nuovi incontri.

Toro Il 2025 porta opportunità per rompere con i condizionamenti del passato. Sarà un anno di scelte decisive che contribuiranno al vostro benessere. La seconda parte dell’anno darà maggiore spazio a progetti significativi. Marte in azione fino ad aprile rafforza la determinazione, e chi è coinvolto in cause legali ha buone possibilità di successo.

Gemelli Con Giove dalla vostra parte, l’anno inizia all’insegna dell’ottimismo e della voglia di riprendervi ciò che è stato ostacolato nel 2024. I cambiamenti in corso offrono nuovi spazi di crescita, sia nel lavoro che nelle relazioni.

Cancro Le azioni del 2025 saranno spinte da un ottimo cielo. Si parte con un gennaio importante, con Marte nel segno già dal giorno sei. Con Saturno in buon aspetto, non sarà difficile trovare buoni riferimenti per il lavoro: le stelle aiutano anche i lavoratori autonomi.

Leone Le trasformazioni avvenute negli ultimi mesi sono state importanti. Giove continua un transito valido; bisogna aspettarsi ancora di più da questo 2025, che presto vedrà a favore anche il transito di Saturno, anche se solo per qualche mese. Vittorie in corso, altre ne arriveranno.

Vergine A gennaio si sente ancora un po’ di pressione nell’aria; c’è chi è contro e non ha digerito alcune scelte fatte nel passato. Con queste stelle, è importante evitare azzardi e situazioni che possono creare disagio. Chi ha abbandonato un certo lavoro o gruppo con cui aveva avuto a che fare per anni sta ricostruendo la propria vita su basi diverse.

Bilancia Dall’estate dell’anno scorso c’è stato un risveglio generale; è tornata la voglia di mettersi in gioco anche dopo un periodo pesante a livello fisico. Una premessa obbligata, perché la prima parte dell’anno continua a dare spazio a progetti vincenti.

Scorpione È iniziata la lenta e inesorabile riscossa, che sarà ancora più convincente nella seconda parte del 2025. Tante le soluzioni in arrivo, molte le combinazioni a favore da giugno in poi. Si parte a gennaio ancora con forte stanchezza a causa delle tensioni nate l’anno scorso, ma nel complesso possiamo parlare di sfide vinte e di una soluzione imminente che riguarda il lavoro o una vostra idea.

Sagittario Siete in una fase di rinnovamento e di grandi trasformazioni. Le opportunità non mancheranno, soprattutto in ambito lavorativo, dove potrete fare progressi significativi. In amore, c’è spazio per nuove emozioni e per rafforzare i legami esistenti. Le stelle vi invitano a essere più ottimisti e a cogliere al volo le occasioni.

Capricorno La determinazione e la disciplina vi caratterizzano e continuano a darvi vantaggi. Domani sarà un giorno ideale per definire i vostri obiettivi a lungo termine. Sul lavoro, potrebbero emergere nuove possibilità di collaborazione. In amore, le coppie solide vedranno crescere la complicità, mentre i single potranno fare incontri promettenti.

Acquario Siete pieni di energia e creatività, pronti a iniziare nuovi progetti. Le stelle vi sostengono, ma vi invitano anche a non essere troppo impulsivi. L’amore sarà al centro della giornata: potreste sorprendere il partner con un gesto speciale o aprirvi a nuove conoscenze, se siete single.La sensibilità che vi contraddistingue sarà il vostro punto di forza. Domani potrete risolvere alcune questioni familiari o personali che vi hanno causato stress. Le stelle vi consigliano di concentrarvi sulle relazioni che contano davvero. Sul lavoro, ci sono buone prospettive per avviare nuovi progetti o concludere accordi favorevoli.