Nocera Inferiore, fugge all’alt e si schianta contro la volante: arrestato

di Redazione ZON

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che gli Agenti del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore nella serata del del 6 maggio u.s. hanno tratto in arresto un uomo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

In particolare, un equipaggio della volante durante il normale servizio di controllo del territorio, procedeva al controllo di un’autovettura condotta dall’uomo, il quale, alla vista degli operanti, anziché arrestare la marcia, accelerava bruscamente dandosi alla fuga; il pericoloso inseguimento, proseguito lungo le vie dei Comuni di Nocera Inferiore e Pagani, terminava quando l’uomo, nell’imboccare contromano Via Nusco impattava contro la volante della Polizia di Stato.