Barbara D’Urso racconta tutte le novità in arrivo per Pomeriggio Cinque

Barbara D’Urso torna alla guida di Pomeriggio Cinque ma molte saranno le novità di questa nuova edizione: ecco di cosa si tratta

Barbara D’Urso è pronta a tornare in azione e dal prossimo 6 settembre darà inizio di una nuova edizione di Pomeriggio Cinque. Uno dei programmi pomeridiani più seguiti della Mediaset tornerà quest’anno ma con alcune novità, raccontate dalla stessa conduttrice. Dopo la cancellazione di Domenica Live e Live-Non è la D’Urso, Barbara D’Urso ha deciso di avviare una serie di sperimentazioni al suo programma, cambiando letteralmente registro.

Una vera e propria rivoluzione per Pomeriggio Cinque che andrà in onda in una nuova fascia oraria, dalle 17:35 e si presenterà con una nuova veste anche estetica. Ci saranno una grafica nuova, uno “studio in parte modificato, più moderno e ancora più aperto alla realtà e all’informazione“, una sigla nuova, ha spiegato Barbara D’Urso in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni; ha poi anticipato i principali cambiamenti a livello contenutistico.

“Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque, e anche di opinionisti. Non ci saranno più poltrone e divani ma ci saranno comunque diversi volti conosciuti, in studio o in collegamento, a commentare con me i fatti del giorno dei diversi tipi di cronaca, prevalentemente attualità. Mentre nella prima parte del programma mi collegherò con gli inviati per le ultimissime notizie“, ha raccontato Barbara D’Urso.

Insomma, Pomeriggio Cinque, così come voluto da Pier Silvio Berlusconi cambia rotta. Con questa nuova edizione cercherà di avvicinarsi di più all’attualità e alle notizie piuttosto che al gossip più becero. Una formula questa che proverà a rilanciare la fascia pomeridiana di Canale 5 facendo una concorrenza alla pari con Rai 1, che dopo i successi dello scorso anno ha riaffidato la conduzione de La Vita in Diretta ad Alberto Matano.