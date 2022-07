Barbara D’Urso resta a Pomeriggio 5: l’annuncio di Berlusconi

Nessuno ci credeva all’abbandono di Barbara D’Urso dalle scende Mediaset… e ci aveva visto giusto. La conduttrice, ormai immagine simbolo della tv di Berlusconi non abbandonerà la rete che per anni l’ha vista protagonista. Una notizia quasi shock per molti, dato che nei mesi scorsi si vociferava che la D’Urso potesse essere messa alla porta dall’azienda nel dicembre successivo.

E invece, con la presentazione dei palinsesti 2022/2023, soprattutto su Canale 5 restano i volti di riferimento delle varie fasce del daytime: da Federica Panicucci a Barbara Palombelli, da Maria De Filippi a Barbara d’Urso.

Proprio la conferma della permanenza della regina dei salotti Mediaset è stata lanciata direttamente dell’ex premier Silvio Berlusconi: “Barbara D’Urso è una signora professionista, abbiamo rinnovato il contratto per le prossime stagioni. Resterà a Pomeriggio 5, per ora non sono previsti altri progetti ma troveremo il programma giusto perché ha esperienza unica” ha annunciato.

Nonostante gli evidenti ridimensionamenti della D’Urso ( con la perdita dei due programmi Live non è la d’Urso e Domenica Live), la conduttrice resterà al timone delle conduzioni per le prossime stagioni, per la gioia di molti ed il dissenso di altrettanti. Chissà cosa avevano spinto quei rumors ad affermare che Barbara non sarebbe più comparsa nei programmi Mediaset. Cambio di rotta da parte dell’azienda o semplici male lingue?