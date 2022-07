Maria De Filippi produrrà la nuova edizione de La Talpa

Sono stati presentati i palinsesti Mediaset per il 2022/2023 ed è stata confermata la presenza del reality show La Talpa. Stando alle ultime notizie a produrla sarà la conduttrice Maria De Filippi.

“Ci lavorerà tutta la nostra squadra di Maria. Ovviamente il formato base è quello ma sarà molto modernizzato. Una formula innovativa. La conduzione ci sarà. Parliamo di un prime time di Canale 5, fatto insieme a Fascino e a Maria De Filippi. Ci sarà una conduzione, speriamo sia una di quelle di primo livello ma è in work in progress totale […] A me piacerebbe che il conduttore fosse della squadra che già fa parte di Mediaset. Ne abbiamo tanti, però non c’è niente di definito”.