Barcellona, torna campione di Spagna dopo quattro anni

di Antonio Di Mita

Ci sono momenti nella vita di ogni club in cui si vince tanto, e poi ci si deve fermare. In cui non è possibile essere sempre al top, in cima alle altre squadre. I motivi possono essere tanti: perché magari ciò che hai costruito è diventato obsoleto, o perché magari gli altri dopo tanto rincorrere ti hanno raggiunto, o magari ancora perché sono finiti gli stimoli. Nel calcio ciascuno di questi motivi può fare la differenza, e messi tutti insieme invece rendono perfetta la definizione di “fine di un ciclo“.

Prendiamo il caso del Barcellona. Il Barca è la squadra che nel corso di questi anni ha subito il più importante cambio generazionale della storia. In breve tempo ha dovuto sostituire giocatori di assoluto livello come Xavi, Iniesta, Suarez, Neymar, Piqué, Dani Alves (salvo ritornare poi), e Lionel Messi. Giocatori che hanno fatto la storia del calcio, e che hanno reso la ricerca di degni sostituiti ardua e dispendiosa. Basti pensare che l’ultima volta che il Barcellona ha vinto il titolo spagnolo risale al 2018/19, quando c’era ancora l’uruguaiano come punta in attacco.

Sono dunque passati quattro anni da allora, quattro anni nei quali il Barcellona ha ricercato in lungo e largo nuove leve da inserire in organico. Nonostante i gravi problemi finanziari che ancora oggi affliggono il club, la squadra blaugrana è comunque riuscita ad ingaggiare top player come Lewandowski. Le nuove leve poi come Gavi, Pedri, Araujo e gli altri hanno fatto il resto. Se poi ci mettiamo che in panchina dalla scorsa stagione il Barca ha il simbolo dell’essenza catalana, la vittoria della Liga sarebbe sicuramente arrivata prima o poi. È giunta in casa dell’Espanyol, degli odiati cugini. Una vittoria attesa da quattro anni che spezza così i successi madrileni e riporta luce a Barcellona.