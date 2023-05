San Valentino Torio, il sindaco: “Preghiamo per i feriti dell’incidente dell’A30”

di Redazione ZON

“La nostra comunità messa di nuovo a dura prova“: queste sono le parole del sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese, in apprensione per l’intera famiglia, residente nel Comune che amministra, coinvolta nel tragico incidente automobilistico di ieri avvenuto sulla Caserta-Salerno.

Nell’impatto, avvenuto nei pressi dell’uscita di Mercato San Severino, ci sono già due vittime: una 14enne e il suo fidanzato 16enne.

“Il sindaco Michele Strianese e l’amministrazione comunale, nonché l’intera comunità di San Valentino, si stringono al dolore della famiglia coinvolta, pregando per l’anima della piccola scomparsa e affinché gli altri due feriti, la madre e il fratellino di Jemila, possano superare le fasi critiche del post incidente“.

Il primo cittadino di San Valentino Torio ha voluto aggiornare i suoi concittadini della dipartita del fidanzatino di Jemila: “Ci stringiamo forte alle famiglie Langella e Boulili per questa immane tragedia che li ha sconvolti a seguito dell’incidente stradale di ieri. Ma il loro dolore è anche il nostro e quello di tutta la nostra comunità che nei momenti difficili si unisce come non mai. Che riposino in pace Rosario e Jamila, uniti anche nella morte.

Preghiamo il Signore per Giusy e il suo piccolino di 8 anni, affinche’ stiano bene almeno loro insieme al proprio papa’. Proclameremo il lutto cittadino nel giorno dei loro funerali.”