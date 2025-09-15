Baronissi Active Day Eurosport 2025

di Redazione ZON

L’Asd Aps Accademia Sportiva Salernitana di Baronissi partecipa alla Settimana Europea dello Sport #BeActive 2025, iniziativa lanciata nel 2015 per promuovere l’attività sportiva e stili di vita sani.

L’evento è coordinato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Sport e Salute S.p.A..

Dal 23 al 28 settembre Baronissi ospiterà una serie di iniziative sportive gratuite pensate per tutte le età.

Attività in programma

Pallavolo

Calcio

Danza & Hip-Hop

Circuiti di Fitness

Molte altre attività sul territorio di Baronissi

Le attività saranno coordinate dal chinesiologo Domenico Trotta e rappresentano un’opportunità di crescita, sport e socializzazione per l’intera comunità.

Vi aspettiamo a Baronissi per vivere insieme la passione dello sport!