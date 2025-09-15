15 Settembre 2025 - 15:29
Baronissi Active Day Eurosport 2025
Dal 23 al 28 settembre Baronissi ospiterà una serie di iniziative sportive gratuite pensate per tutte le età
L’Asd Aps Accademia Sportiva Salernitana di Baronissi partecipa alla Settimana Europea dello Sport #BeActive 2025, iniziativa lanciata nel 2015 per promuovere l’attività sportiva e stili di vita sani.
L’evento è coordinato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Sport e Salute S.p.A..
Date e programma
Attività in programma
- Pallavolo
- Calcio
- Danza & Hip-Hop
- Circuiti di Fitness
- Molte altre attività sul territorio di Baronissi
Le attività saranno coordinate dal chinesiologo Domenico Trotta e rappresentano un’opportunità di crescita, sport e socializzazione per l’intera comunità.
Vi aspettiamo a Baronissi per vivere insieme la passione dello sport!