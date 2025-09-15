Fisciano, 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗼 “𝗔𝗥𝗧𝗘 𝗘 𝗙𝗘𝗗𝗘 𝗻𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼”

di Redazione ZON

Si è tenuta oggi, Lunedì 15 Settembre 2025, presso il Palazzo di Città di Fisciano, la presentazione del libro “ARTE E FEDE nel territorio di Fisciano”, scritto da Don Luigi Aversa e pubblicato dalla Pro loco Fiscianese, con il patrocinio del Comune di Fisciano.



Ad aprire l’incontro è stato il Sindaco Vincenzo Sessa, che ha dichiarato:

«Un ringraziamento di cuore a Don Luigi Aversa per lo straordinario lavoro che ha fatto, non solo culturale ma anche ideologico. Un lavoro di un appassionato di arte, figlio del nostro territorio e questo ci inorgoglisce ancora di più. Un lavoro che sarà utile a tutta la nostra comunità e che ci consentirà di far conoscere finalmente le nostre bellezze artistiche e religiose presenti sul nostro territorio. Continueremo sicuramente a promuovere questo libro, soprattutto tra i più piccoli, nelle scuole, perché da loro deve partire anche la riscoperta della comunità e del territorio».

A seguire, il Presidente della Pro Loco Fiscianese, Donato Aliberti, che ha affermato:

«Quando abbiamo pensato a questo libro insieme a don Luigi, l’idea era quella di promuovere e di portare sul territorio un testo che avesse delle basi scientifiche. Abbiamo riportato in questo testo le fotografie di quelle che sono le tele più importanti del nostro territorio per due motivi principali: Un primo per poter avere un raffronto effettivamente scientifico. Un secondo perché questo libro in un futuro potrà essere un punto di partenza per poter vedere e ricordare ha caratterizzato il nostro territorio».

D𝗼𝗻 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗹𝘂𝗰𝗮 𝗥𝗼𝗺𝗮𝗻𝗼, Vicario Foraneo della Forania Baronissi-Pellezzano-Calvanico, ha sottolineato:

«Penso che questo testo di don Luigi oggi possa essere davvero un punto di partenza, soprattutto per

coinvolgere i nostri giovani artisti e i giovani in generale che sono ancora attratti dall’arte. La speranza è

risvegliare, attraverso l’arte, quell’interesse alla cultura e al territorio, quindi grazie a don Luigi per questa

magnifica opera che oggi pone nelle nostre mani».

Infine, 𝗱𝗼𝗻 𝗟𝘂𝗶𝗴𝗶 𝗔𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮, autore e storico dell’arte, ha dichiarato:

«In primis è doveroso ringraziare il Sindaco e il Presidente della Pro Loco per aver accolto questo mio studio. Sono figlio di questa terra, un fiscianese orgoglioso. Quest’opera è una raccolta di strumenti scientifici, iconografici, pittorici e si apre con appunti di storia locale, per ricostruire la storia di ogni frazione attraverso documenti antichi, attraverso i primi scritti che dànno anche il nome alle singole frazioni. E poi c’è stato un ripercorrere la presenza di artisti sul territorio, in primis Angelo Solimene, fino ad arrivare a Michele Ricciardi. Ogni opera conservata nelle nostre parrocchie è una storia, è un richiamo alla fede, alla tradizione di un popolo, ad un’esigenza spirituale di quel popolo.».

Tale lavoro rappresenta un contributo importante per la valorizzazione del patrimonio culturale e religioso del territorio.