Mercato San Severino, cedimento dell’alveo: il torrente Solofrana rimesso in sicurezza

di Redazione ZON

Un intervento tempestivo in somma urgenza ha garantito la messa in sicurezza del torrente Solofrana, nel tratto che attraversa la frazione Sant’Angelo di Mercato San Severino.

L’azione si è resa necessaria a seguito del cedimento di una parte dell’alveo, provocato dall’accumulo di materiale litoide – ghiaia, sabbia, pietre, massi e altri aggregati granulari – e dal crollo del gradone in basoli.

Le verifiche preliminari

Prima dell’intervento, la situazione era stata monitorata attraverso due sopralluoghi congiunti effettuati dalla Polizia Locale e dal Genio Civile di Salerno. Le indagini avevano evidenziato come l’erosione delle acque si fosse estesa sotto il muro spondale destro del torrente e al di sotto del piazzale di un edificio privato situato lungo via Fiume.

Le opere di ripristino

I lavori hanno consentito di ristabilire il regolare deflusso del Solofrana grazie alla rimozione del materiale litoide, successivamente ricollocato lungo le sponde per la creazione di micro-scarpate.

Inoltre, la voragine formatasi con il cedimento è stata ripianata tramite un rinterro con misto di cava e con la ricostruzione della briglia attraverso la posa in opera di basoli in pietra.

Un intervento realizzato a tutela della pubblica e privata incolumità.