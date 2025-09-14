Fusara di Baronissi, Seconda Edizione della Festa della Montagna

di Redazione ZON

L’Associazione “Aggregati di Sant’Antonio”, in collaborazione con l’Associazione “Tutto Bici”, e con il contributo gastronomico dei Fratelli Panzerotti e de La Brocca di Tiziano, organizza un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dello sport e della natura.

Vi aspettiamo a Fusara di Baronissi per vivere insieme la Seconda Edizione della Festa della Montagna!

Programma della giornata

Cronoscalata “Valle dell’Irno”

Circuito in bici per bambini

Caccia al tesoro

Ore 11:30 – Escursione in montagna aperta a grandi e piccini

Una giornata all’insegna dello sport, della natura e della buona cucina vi attende. Non mancate!