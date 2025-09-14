14 Settembre 2025 - 12:55
Fusara di Baronissi, Seconda Edizione della Festa della Montagna
Una giornata all’insegna dello sport, della natura e della buona cucina vi attende
L’Associazione “Aggregati di Sant’Antonio”, in collaborazione con l’Associazione “Tutto Bici”, e con il contributo gastronomico dei Fratelli Panzerotti e de La Brocca di Tiziano, organizza un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dello sport e della natura.
Vi aspettiamo a Fusara di Baronissi per vivere insieme la Seconda Edizione della Festa della Montagna!
Programma della giornata
- Cronoscalata “Valle dell’Irno”
- Circuito in bici per bambini
- Caccia al tesoro
- Ore 11:30 – Escursione in montagna aperta a grandi e piccini
Una giornata all’insegna dello sport, della natura e della buona cucina vi attende. Non mancate!