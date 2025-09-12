ASL Salerno: nominati tre nuovi Direttori delle U.O.C. veterinarie di Area A, B e C

di Redazione ZON

Le congratulazioni dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno: «Incarichi strategici per salute pubblica, sicurezza alimentare e qualità delle produzioni zootecniche»

Le nuove nomine

L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno si congratula con i colleghi nominati Direttori delle Unità Operative Complesse dell’ASL Salerno:

U.O.C. Sanità Animale (Area A) – dott. Gaetano Ferrari

– dott. Gaetano Ferrari U.O.C. Igiene e sicurezza alimenti di origine animale (Area B) – dott. Claudio Mucciolo

– dott. Claudio Mucciolo U.O.C. Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche (Area C) – dott. Aniello Laurito

«Si tratta di tre incarichi che incidono in modo diretto sulla tutela della salute collettiva, sulla sicurezza delle filiere agro-alimentari e sul benessere animale – dichiara il prof. Orlando Paciello, Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno e vicepresidente Nazionale della FNOVI –. A Ferrari, Mucciolo e Laurito rivolgiamo le più vive congratulazioni e l’augurio di buon lavoro».

«Come Ordine – aggiunge – confermiamo la piena disponibilità alla collaborazione per programmi congiunti su formazione continua, sorveglianza epidemiologica, controlli ufficiali, biosicurezza e iniziative One Health a beneficio dei cittadini e delle imprese del territorio».

Le funzioni delle tre aree

U.O.C. Sanità Animale (Area A) : prevenzione, controllo e gestione delle malattie animali, tutela del benessere e attività di polizia veterinaria in raccordo con i servizi territoriali.

: prevenzione, controllo e gestione delle malattie animali, tutela del benessere e attività di polizia veterinaria in raccordo con i servizi territoriali. U.O.C. Igiene e sicurezza alimenti di origine animale (Area B) : vigilanza e controlli ufficiali lungo la filiera degli alimenti di origine animale, a garanzia di sicurezza e tutela dei consumatori.

: vigilanza e controlli ufficiali lungo la filiera degli alimenti di origine animale, a garanzia di sicurezza e tutela dei consumatori. U.O.C. Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche (Area C): igiene degli allevamenti, biosicurezza, benessere animale e qualità delle produzioni, a sostegno della competitività delle imprese zootecniche provinciali.

Le proposte dell’Ordine

L’Ordine dei Medici Veterinari propone collaborazioni su:

formazione congiunta (aggiornamenti normativi, emergenze zoonotiche, benessere animale, qualità e sicurezza alimentare);

progetti One Health su prevenzione, ambiente e salute pubblica;

su prevenzione, ambiente e salute pubblica; supporto, comunicazione scientifica ed educazione alimentare per cittadini e scuole;

scambio di buone pratiche tra ASL, Istituto Zooprofilattico, Università e professionisti.

Conclusione

«La sinergia tra Servizi veterinari pubblici e professione ordinistica è essenziale per prevenire i rischi, rafforzare i controlli e sostenere le imprese del comparto agro-zootecnico – conclude Paciello –. Siamo pronti a un tavolo tecnico per definire priorità e cronoprogramma delle attività condivise».