ASL Salerno: nominati tre nuovi Direttori delle U.O.C. veterinarie di Area A, B e C
Le congratulazioni dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno: «Incarichi strategici per salute pubblica, sicurezza alimentare e qualità delle produzioni zootecniche»
Le nuove nomine
L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno si congratula con i colleghi nominati Direttori delle Unità Operative Complesse dell’ASL Salerno:
- U.O.C. Sanità Animale (Area A) – dott. Gaetano Ferrari
- U.O.C. Igiene e sicurezza alimenti di origine animale (Area B) – dott. Claudio Mucciolo
- U.O.C. Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche (Area C) – dott. Aniello Laurito
Il commento di Orlando Paciello
«Si tratta di tre incarichi che incidono in modo diretto sulla tutela della salute collettiva, sulla sicurezza delle filiere agro-alimentari e sul benessere animale – dichiara il prof. Orlando Paciello, Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno e vicepresidente Nazionale della FNOVI –. A Ferrari, Mucciolo e Laurito rivolgiamo le più vive congratulazioni e l’augurio di buon lavoro».
«Come Ordine – aggiunge – confermiamo la piena disponibilità alla collaborazione per programmi congiunti su formazione continua, sorveglianza epidemiologica, controlli ufficiali, biosicurezza e iniziative One Health a beneficio dei cittadini e delle imprese del territorio».
Le funzioni delle tre aree
- U.O.C. Sanità Animale (Area A): prevenzione, controllo e gestione delle malattie animali, tutela del benessere e attività di polizia veterinaria in raccordo con i servizi territoriali.
- U.O.C. Igiene e sicurezza alimenti di origine animale (Area B): vigilanza e controlli ufficiali lungo la filiera degli alimenti di origine animale, a garanzia di sicurezza e tutela dei consumatori.
- U.O.C. Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche (Area C): igiene degli allevamenti, biosicurezza, benessere animale e qualità delle produzioni, a sostegno della competitività delle imprese zootecniche provinciali.
Le proposte dell’Ordine
L’Ordine dei Medici Veterinari propone collaborazioni su:
- formazione congiunta (aggiornamenti normativi, emergenze zoonotiche, benessere animale, qualità e sicurezza alimentare);
- progetti One Health su prevenzione, ambiente e salute pubblica;
- supporto, comunicazione scientifica ed educazione alimentare per cittadini e scuole;
- scambio di buone pratiche tra ASL, Istituto Zooprofilattico, Università e professionisti.
Conclusione
«La sinergia tra Servizi veterinari pubblici e professione ordinistica è essenziale per prevenire i rischi, rafforzare i controlli e sostenere le imprese del comparto agro-zootecnico – conclude Paciello –. Siamo pronti a un tavolo tecnico per definire priorità e cronoprogramma delle attività condivise».