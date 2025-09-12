Confesercenti, turismo religioso: subito tavola rotonda per nuovo itinerario

di Redazione ZON

La recente santificazione di Carlo Acutis, unitamente agli itinerari culturali religiosi di Salerno e della sua provincia già proposti alla BIT di Milano 2025, rappresentano una grande opportunità per il Cilento.

Domenica 7 settembre è stato il giorno della santificazione di Carlo Acutis, il più giovane Santo al mondo, scomparso a soli 15 anni.

Il ruolo di Confesercenti Salerno

Confesercenti Salerno ha sottolineato fin da subito l’importanza della figura di questo giovanissimo Santo dalle origini cilentane, già nella guida “Itinerari culturali religiosi – Salerno e la sua provincia”, presentata alla BIT di Milano nel febbraio 2025.

I luoghi del Cilento dove Carlo si raccoglieva in preghiera custodiscono un’antica storia e una bellezza straordinaria, oggi ulteriormente arricchita dal suo passaggio.

Un’opportunità per i percorsi culturali religiosi

Confesercenti ha evidenziato nelle linee guida della citata pubblicazione l’importanza di questa figura come stimolo per la conoscenza dei percorsi culturali religiosi e come attrattore per le nicchie di turismo culturale, un target su cui puntare con decisione.

Le dichiarazioni di Raffaele Esposito

«Siamo attenti alle dinamiche territoriali – dichiara il presidente provinciale di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito – questa nuova beatificazione può dare una spinta culturale aggiuntiva ad alcune destinazioni cilentane e, soprattutto, ad una migliore promozione degli itinerari religiosi delle aree interne, se sviluppata in maniera inclusiva e partecipata».

Il lavoro della rete territoriale

Confesercenti ricorda di essere stata la prima a puntare l’attenzione sugli itinerari culturali e religiosi di Salerno e della sua provincia grazie al lavoro dei dirigenti locali, che hanno fornito le informazioni di base per una corretta informazione territoriale, e alla sintesi della coordinatrice provinciale del turismo, dott.ssa Gisella Forte.

Con questa nuova opportunità si potrebbero aprire nuove prospettive di sviluppo, anche grazie al coinvolgimento degli enti locali, dei GAL e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Un progetto per il futuro

«Esistono già idee e progetti – conclude Confesercenti – che possono essere messi a disposizione del territorio cilentano, se debitamente coinvolti in un processo virtuoso di promozione. Un percorso che deve dare risposte non soltanto al mondo religioso, ma anche a quello economico e sociale dell’intera provincia salernitana».