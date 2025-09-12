Salerno, “I SENTIERI DEL SACRO. Gesti e rituali di fede nella fotografia contemporanea”: da sabato 13 settembre al Tempio di Pomona

di Redazione ZON

Sabato 13 settembre alle 12:00 sarà inaugurata al Tempio di Pomona, alla presenza di S. E. l’Arcivescovo Andrea Bellandi, del Sindaco di Salerno e Presidente della Provincia Vincenzo Napoli, di Alessandra Mauro, Direttrice Editoriale di Contrasto e di altre autorità, la mostra “I SENTIERI DEL SACRO. Gesti e rituali di fede nella fotografia contemporanea”.

All’inaugurazione sarà presente anche uno degli artisti in mostra, il maestro Antonio Biasiucci tra gli sguardi artistici più interessanti della sua generazione, da anni impegnato in una ricerca visiva intorno alle forme e ai temi della memoria, personale e collettiva.

Con Biasiucci, in mostra, anche gli scatti di Gianni Berengo Gardin, Giorgia Fiorio, Mimmo Jodice, Mario Giacomelli, Ferdinando Scianna, Sebastião Salgado, Marketa Luskacová e Harun Farocki.

La mostra fotografica “I SENTIERI DEL SACRO. Gesti e rituali di fede nella fotografia contemporanea” è organizzata in partenariato con il Meeting di Rimini e la Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, dall’Associazione culturale Tempi Moderni, in collaborazione con la Fondazione della Comunità Salernitana ETS e Salerno Opera. L’evento resterà aperto al pubblico, a ingresso gratuito, fino al 12 ottobre 2025.