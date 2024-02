Baronissi, amministrative 2024: “Noi Moderati” a sostegno del candidato sindaco Tony Siniscalco

di Rita Milione

Amministrative Baronissi 2024: “Noi Moderati” dichiara il sostegno al candidato sindaco Tony Siniscalco, ad annunciarlo Michele Merola, referente per la Valle dell’Irno dopo che nella giornata di ieri è stato siglato l’accordo.

“Il centrodestra unito ha grandi possibilità di portare la politica del buon governo anche nei comuni della provincia di Salerno. Oggi Noi Moderati parte ufficialmente per questo entusiasmante viaggio verso le amministrative del prossimo giugno e lo fa accanto al candidato sindaco Tony Siniscalco – ha dichiarato Merola –. Un giovane in campo impegnato non solo in politica ma anche e soprattutto nel sociale con tante lodevoli iniziative che porta avanti a tutela dei più fragili. Questo per Noi Moderati non può che essere motivo di orgoglio ed è seguendo questa traccia che avviamo il nostro cammino: dalla parte dei cittadini, delle categorie fragili, degli uomini e delle donne che compongono la nostra comunità, tutti insieme per un progetto comune”.