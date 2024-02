Baronissi, elezioni 2024: Anna Petta inaugura il punto di ascolto

di Rita Milione

Nella mattinata di ieri è stato inaugurato il comitato elettorale e centro di ascolto del candidato a Sindaco di Baronissi Anna Petta. Grande partecipazione dei cittadini al taglio del nastro in Viale della Ferrovia. Il punto di ascolto sarà un luogo di incontro per ascoltare opinioni, condividere le proposte e lavorare per costruire un progetto condiviso per la città di Baronissi.

“Tantissima affluenza all’inaugurazione del punto di ascolto. E’ stata l’occasione – dichiara la candidata a Sindaco – per incontrare i tanti cittadini present ed avviare la campagna di ascolto per la realizzazione di un programma partecipato e condiviso per la nostra Città! Grazie di cuore a tutti per il vostro affetto!“