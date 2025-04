Baronissi, Anna Petta alla XII Assemblea Nazionale ALI: «Un confronto fondamentale per il futuro delle autonomie locali»

di Redazione ZON

La sindaca di Baronissi, Anna Petta, ha preso parte alla XII Assemblea Nazionale di ALI – Autonomie Locali Italiane, un’importante occasione di dialogo e confronto tra amministratori, esperti e rappresentanti istituzionali sull’evoluzione e il rafforzamento delle autonomie locali in Italia.

Attraverso un post pubblicato sui social, la prima cittadina ha condiviso il significato di questa esperienza, definendola «un confronto fondamentale sul futuro delle autonomie locali». La giornata è stata scandita da interventi e tavoli tematici dedicati a questioni di primaria importanza per gli enti territoriali, tra cui l’emergenza abitativa, la riforma del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) e il ruolo centrale dei sindaci nella gestione e nel benessere delle comunità.

«Questo incontro – ha sottolineato Petta – è un’occasione per condividere esperienze, ascoltare proposte concrete e costruire strategie per un governo locale più efficace e vicino ai cittadini. Il dialogo tra amministratori, esperti e rappresentanti istituzionali arricchisce la discussione, mettendo in luce soluzioni innovative per affrontare le sfide territoriali».

L’Assemblea, che ha visto la partecipazione di decine di sindaci e amministratori da tutta Italia, si conferma un momento di riflessione e progettazione condivisa, volto a promuovere politiche pubbliche sostenibili, solidali e inclusive. «Il valore di questa giornata – ha concluso la sindaca – sta nella collaborazione e nell’impegno comune per rafforzare l’autonomia locale. Un momento di crescita e condivisione essenziale per il futuro delle comunità».