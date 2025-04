Schianti sulla Statale 18: auto ribaltata a Policastro, paura ad Atena Lucana

di Redazione ZON

Mattinata di incidenti lungo le arterie principali del salernitano. Un violento scontro si è verificato sulla Statale 18 a Policastro Bussentino, dove due automobili si sono urtate con estrema violenza per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato così forte che una delle due vetture si è ribaltata, finendo capovolta sull’asfalto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato soccorso ai feriti e provveduto al trasferimento in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco e la Polizia Stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Poco dopo, un altro incidente ha destato preoccupazione ad Atena Lucana, lungo la Statale 19: un’ambulanza, con a bordo un paziente diretto all’ospedale di Polla, si è scontrata con un’autovettura. Fortunatamente, non si registrano gravi conseguenze. Il passeggero è stato prontamente trasferito su un secondo mezzo di soccorso, giunto tempestivamente sul posto.

In entrambi i casi sono in corso indagini per chiarire le responsabilità e ricostruire le dinamiche precise degli incidenti. Restano tanta paura e forti disagi alla circolazione, ma fortunatamente nessuna vittima.

Fonte: SalernoToday