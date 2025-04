Eboli, spacciano hashish e marijuana: due arresti

di Redazione ZON

Il 2 aprile u.s., a Eboli (SA), i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R.M. della locale Compagnia hanno proceduto all’arresto per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio” di due uomini, in quanto gli stessi, a seguito di perquisizione sarebbero stati individuati in possesso di 89 grammi di marijuana, 657 grammi di hashish nonché la somma di euro 2.250,00 in contanti verosimile provento dell’attività illecita.