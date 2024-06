Baronissi: l’appello di Santoro, candidato di Uniamoci

di Antonio Jr. Orrico

“Gentili cittadini, in un periodo di cambiamenti globali e sfide economiche, è fondamentale puntare su un cambio generazionale che metta i giovani al centro della nostra agenda politica. I giovani rappresentano il futuro della nostra società, ed è nostro dovere fornire loro gli strumenti necessari per emergere e contribuire al progresso collettivo. Il cambiamento generazionale non è solo una questione di età, ma di mentalità e approccio. I giovani portano con sé nuove idee, innovazione e una visione fresca del mondo. Mi impegno a Promuovere la partecipazione giovanile. Fornire supporto, formazione e risorse per aiutare i giovani imprenditori a trasformare le loro idee in realtà.” Queste le parole di Antonio Santoro, candidato al Consiglio Comunale di Baronissi.

Il candidato per la lista Uniamoci, a sostegno della candidata sindaca Anna Petta, ha proseguito: “Per concretizzare queste visioni, propongo l’istituzione di uno Sportello Lavoro dedicato ai giovani, che offra una consulenza personalizzata e assistenza nella ricerca di lavoro, nella stesura del curriculum e nella preparazione per i colloqui. Orientamento professionale con sessioni di orientamento per aiutare i giovani a identificare le loro passioni e competenze, e come queste possono essere applicate nel mercato del lavoro. Formazione continua con corsi e workshop su competenze specifiche richieste dal mercato del lavoro, come digital skills, project management e lingue straniere. Accesso a opportunità con informazioni su stage, tirocini, apprendistati e opportunità di lavoro a livello locale, nazionale e internazionale.“

“Unendo la politica ad un netto un cambio generazionale con particolare attenzione alle politiche lavorative, credo fermamente che possa costruire una società più dinamica, inclusiva e pronta ad affrontare le sfide del domani. Vi chiedo allora un vostro gentile sostegno per un futuro in cui i giovani possano veramente fare la differenza. Con fiducia nel nostro futuro.” ha poi concluso Santoro per Baronissi.